Başkan İbrahim Salaş’dan Turizm Haftası Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş mesajında, Nevşehir Kapadokya bölgesinin turizm potansiyeline dikkat çekerek, yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz kenti görmeye davet etti.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında; Turizmci esnaflarımızın bol kazançlı bir sezon geçirmesi temennisiyle Turizm Haftası’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Başkan İbrahim Salaş; “15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasının, turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda etkili olmasını diler, Nevşehir değerlerimizin ve Kapadokya markasının el birliği ile daha da geliştirilmesi ve tanıtılması adına yapılacak çalışmaların destekçisi olduğumu belirterek tüm bölge turizmcilerimizin turizm haftasını kutlarım” dedi.