Başkan İbrahim Salaş’dan KOBİ Destek Kredisi Hakkında Açıklama

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, KOBİ Destek Kredisi Hakkında Açıklamada bulundu.

Salaş açıklamasında;

Üyelerimizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli olacaktır. Vadenin uzatılması ve kısaltılması mümkün olmayacak. Kullanılacak kredinin brüt faiz oranı aylık %1.85’dir. Oda ve borsalarda daha çok üyenin krediden faydalanabilmesi açısından oda/borsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti odamızın projeye sağladığı katkıya bağlı olarak alt limit 50 bin üst limit 100 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı destekle KGF’ye ait olup, %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyecektir. İlimizde TOBB Nefes Kredisi’nin kullanılabileceği bankalar ise Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıf Katılım olarak belirlenmiştir” dedi.

Salaş; Kredi sürecinden, “Üyelerimiz, Borsamıza gelerek, TOBB Nefes Kredisi başvurusu için faaliyet belgesi isteyecek, belirlenen bankalardan dilediği birine giderek başvuruda bulunacak, bankalar ise başvuruyu alarak, KGF ile birlikte krediye uygunluğunu değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanırsa, Anlaşmalı bankalar KOBİ’ye TOBB Nefes Kredisi kullandıracaklardır.