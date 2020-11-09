Başkan ibrahim Salaş'tan "10 Kasım" mesajı

Salaş mesajında, “Türk İstiklal Mücadelesinin ulu önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82’inci. ölüm yıl dönümünde saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk, vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış bir devlet adamı ve de komutandı. Onun en büyük emeli Türk milletinin medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idi. Bugün bizler de Aziz Atatürk’ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Bu inançla, vefatının sene-i devriyesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.