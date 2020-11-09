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Başkan ibrahim Salaş'tan "10 Kasım" mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 09.11.2020, 13:50
Salaş mesajında, “Türk İstiklal Mücadelesinin ulu önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82’inci. ölüm yıl dönümünde saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Bu inançla, vefatının sene-i devriyesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.