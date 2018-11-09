Başkan İbrahim Salaş'dan 10 Kasım Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Cumhuriyetin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 80'inci yıldönümünde saygıyla andıklarını ifade etti.

"Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak eşsiz bir destan yazan Atatürk, milletin birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile tüm dünyaya göstermiştir." diyen Borsa Başkanı Salaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış bir devlet adamı ve de komutandı. Onun en büyük emeli Türk milletinin medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idi. Bugün bizler de Aziz Atatürk’ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Bu inançla, vefatının sene-i devriyesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.