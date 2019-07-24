İlimizde ki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların ilimizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimiz Nevşehir'de ve bölgemizde duyarlı, sorumlu ve özverili şekilde görevini yerine getiren değerli basın mensupları nezdinde tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde kaydetti.
Başkan İbrahim Salaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı Kutladı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
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