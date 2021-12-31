Başkan İbaş ’tan Yeni Yıl Mesajı

Başkan İbaş mesajında yeni yılın yeni umutlar ile geldiğini belirterek.

Bir seneyi daha acısıyla tatlısıyla geride bırakırken, 2022 yılına yepyeni umutlarla “merhaba” demenin heyecanını yaşıyoruz.

Bizler, belediyemizin her kademesinde görevli arkadaşlarımla birlikte, zorlu süreçlerin yaşandığı ve özellikle tüm dünyayı etkisi altına almış olan koronavirüs salgını döneminde büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürerek, hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Avanos Belediyesi olarak, yeni yılda da vatandaşlarımıza hizmet noktasında hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin gelişimine, refahına ve halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmek öncelikli hedefimiz olmaya devam edecek.

Bu vesileyle 2022 yılının ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini; yeni yılın güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dedi.