Başkan İbaş'tan Yeni İlçe Haberlerine İlişkin Kamuoyu Açıklaması
Kamuoyuna;
Son zamanlarda yerel basınımızda "Nevşehir'e Yeni İlçe" başlığı altında Kalaba ve Çalış beldelerimizin birleştirilerek yeni bir ilçe haline getirileceği ve bazı köylerin bu yeni ilçeye bağlanacağına dair haberler servis edilmektedir. Bu girişime ise Akp milletvekillerinin de öncülük ettiğini duymaktayız.
Avanos, köyleri ve beldeleri ile birlikte yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; doğal, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle ön plana çıkan kadim bir coğrafyadır. Daha önce de Kırşehir'den ayrılıp Nevşehir'e bağlanırken birçok köyü Kozaklı ve Hacıbektaş'a bağlanarak ilçemizin bugünkü sınırları belirlenmiştir. Şimdi ise sanki Avanos cezalandırılmak istenir gibi yeniden beldeleri ve köylerinden ayrılarak Nevşehir'in en küçük ilçesi haline getirilmek istenmektedir. Bu girişimin öncesi ve sonrası ilgililer tarafından iyice hesaplanmış mıdır? Avanos merkezde faaliyet gösteren esnafın, avukatın, muhasebecinin, küçük/büyük bütün işletmelerin ve benzeri birçok bileşenin bu karardan nasıl etkileneceği düşünülmüş müdür?
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.
Saygılarımla.
Celal Alper İBAŞ
Avanos Belediye Başkanı