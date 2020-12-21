Başkan Güneş'ten Erdoğan'a çifte teşekkür

NEVŞEHİR(MHA) Pandemi sürecinde Karapınar Beldesine 1.5 Milyon TL dolayında bir hibe kazandırdıklarını, 3 bin nüfuslu bir belde içinde bu rakamın hiç küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu söyleyen Başkan Güneş, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 1.5 Milyon TL hibe aldık. Bu nedenle bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, şu an görevde bulunan Valimize ve daha önceki Valimize de bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde 3 bin nüfuslu bir beldeye 1.5 Milyon TL hibe almak önemli. Cumhurbaşkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Partimizin en genç belediye başkanı benim. 32 yaşında belediye başkanı olmayı nasip etti Rabbim bize. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 18 yaşından bu yana siyasetin içerisindeyim. Siyaset bir okul. Her dönemin ayrı bir tecrübesi oluyor. Kişi kendini geliştirdikçe ve davasına sahip çıktıkça bu davada ona sahip çıkıyor" dedi.