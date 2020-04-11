Başkan Gülmez’den Laiklik Günü kutlama mesajı

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Gülmez, “Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan 10 Nisan, ‘Laiklik Günü’ olarak bilinir. Laiklik; insan haklarının, kültür ve sanatın, bilimin, sosyal yaşamın, eşitliğin güvencesidir, aklın özgürlüğüdür. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda iki ana ilke hâkimdir. Bunlar, egemenliğin Türk Milleti’ne ait olması ve laikliktir. Laiklik, Cumhuriyetle birlikte toplum yaşamına girmiş olan özgürlüklerin ve bütün çağdaş değerlerin temelidir. Laiklik, demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Toplumda bütün dini farklılıkları özgürlük, eşitlik ve barış içinde bir arada tutabilme özelliği ve birlikte yaşamın temeli de laikliktir. Bu nedenle, insanlar birden çok dine ve mezhebe inanarak yaşarken devletin sadece tek bir din ve mezhebi uygulamaya geçirmesi, birlikte yaşama olgusuna ciddi bir tehdit oluşturur. Bu özelliğiyle laiklik din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Devletin eylem ve işlemlerinde bütün din ve mezheplere karşı nötr olması insan haklarının, kültür ve sanatın, bilimin, sosyal yaşamın, eşitliğin güvencesidir. Daha geniş bir bakışla laiklik aklın özgürlüğüdür. Cumhuriyetimizin temel değerlerinin varlık nedeni olan laikliği, Anayasal bir ilke olarak korumak, vazgeçilmez yaşam koşulumuzdur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere “Türk Devletinin dini İslam’dır.” İfadesini Anayasa’dan oy birliği ile çıkaran devrimin önderlerini saygılarımızla anıyoruz. Laiklik ilkesine ilk adımın atıldığı bu günün 92. yıldönümü kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.