Başkan Gülmez’den iki yılın özeti

Hafta sonunda yapılacak olan il kongresinde yeniden il başkanlığına aday olan İl Başkanı Kamil Gülmez, il başkanlığına seçildiği günden bu yana kendisine destek olan yönetim kuruluna, ilçe teşkilatlarına, kadın kolları başkanlığına teşekkür ettiği değerlendirmelerinde 2015 Aralık ayından bu yana yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi.

· Parti tüzüğümüz gereğince yapılması gereken il ve ilçe danışma kurulu toplantıları Nevşehir’de hiç yapılmamıştı. Bu toplantıları yaparak teşkilatlarımızla hep birlikte olduk.

· Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal’ın Avanos ilçemize bağlı Kalaba kasabasında çiftçilerimiz ve süt üreticilerimizle yaptığı istişare gezisine katıldık.

· İl merkezinde Genel Başkan Yardımcımız Aykut Erdoğdu ve İzmir Milletvekilimiz Tuncay Özkan ile ülke sorunları hakkında salon toplantıları yaptık.

· İlimizde özellikle bazı kasabalarda yüksek oranlarda görülen Hepatit C hastalığının tedavisinde kullanılan tabletin SGK tarafından ödenmemesi konusunda girişimlerde bulunuldu. Kayseri Milletvekilimiz Çetin Arık’ın da konuyu ülke gündemine taşımasıyla birlikte 15 Haziran 2016 tarihinden itibaren söz konusu ilacın bedeli SGK tarafından ödenmeye başlandı.

· Referandum çalışmaları kapsamında Gülşehir’de muhtarlarımızla bir araya geldik. Toplantıya katılan muhtarlara soruşturma açıldı. Bu soruşturmanın ulusal ve yerel medyada sık sık gündeme taşıyıp soruşturmayı önledik.

· Referandum çalışmalarımıza genel merkezimizin görevlendirdiği 3 Milletvekilimiz katılmadı. Kişisel girişimlerimiz sonucunda 12 Milletvekilimiz ve parti meclis üyesi Nevşehir’deki çalışmalarımıza katılarak referandum çalışmalarımızı yürüttük.

· Referandum çalışmalarımıza genel merkezimizden hiçbir yardım alamadık. Bu çalışmalarımızı il yönetimi ve ilçe başkanlarımızın toplamış oldukları yardımlarla yaptık.

· 18 Mart 2016 tarihinde Yalova Milletvekilimiz Muharrem İnce ile hava koşullarının ve programının uygun olmamasına rağmen ricamız üzerine açık hava mitingi gerçekleştirdik.

· Genel Başkanımızın 3 Aralık 2016 günü Adana mitingine 4 otobüsle katılım sağlandı.

· Referandum çalışmaları sürecinde Nevşehir il merkezi başta olmak üzere ilçe ve beldelerimizde, köylerimizde adım atmadık yer bırakmayarak partimizin görüşlerini halka anlattık.

· 14 Haziran 2016 tarihinde Genel Başkanımızın Yozgat ilindeki iftar davetine Nevşehir’den geniş bir katılım sağladık.

· 17 Haziran 2016 tarihinde genel başkanımızın da katılımıyla 5 bin kişinin katıldığı geniş katılımlı bir iftar daveti düzenledik. Ancak Genel başkanımızın hak ve adalet yürüyüşü nedeniyle bu davetimizi gerçekleştiremedik. Ama bu yıl bu daveti gerçekleştireceğiz.

· Genel Başkanımızın hak ve adalet yürüyüşünde kendisini yalnız bırakmadık.

· 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen mitinge 70 kişiyle katılım sağladık.

· Ramazan ayında girişimlerimiz doğrultusunda Beşiktaş belediyesi ve CHP kadın kollarımız tarafından gönderilen 750 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

· İl binamız partimize yakışmayacak bir halde idi. Genel merkezimizin katkılarıyla öncelikle bitişik daireyi alarak partimizin binasını genişlettik. Ardından tadilat ve onarım çalışmaları, mobilya vb alarak il binamızı daha modern bir hale getirdik.

· Parti aracımız ihtiyaca cevap vermiyordu. Çeşitli partililerimizin yardımlarıyla partimizi sıfır model, 16 kişilik, 100 bin TL bedelle bir araç kazandırdık.

· Avanos ilçe teşkilatımıza 140 bin TL bedelle bina aldık. Bu binanın alınmasında destekleri bulunan Genel Başkan Yardımcımız Haluk Koç ve Tekin Bingöl’e teşekkür ediyoruz. Ürgüp ilçe teşkilatımıza da bina almak konusundaki girişimlerimiz sürüyor.

· İlimizin turizm, patates, hızlı tren gibi sorunlarıyla ilgili milletvekillerimiz Çetin Arık ve Ömer Fethi Gürer meclis kürsüsünden ilimizin taleplerini gündeme taşımışlardır.

· 15-16 Ağustos tarihlerinde her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve genel başkan yardımcılarımız ile milletvekillerimizin de geniş katılım sağladıkları Gülşehir Kartal oteldeki toplantıda ülke ve ilimiz sorunları üzerine ortak basın bildirileri hazırlandı.

· Türkiye genelinde 6 il başkanları toplantısına katıldık. Bu toplantılarda Nevşehir ve ülke sorunlarına ilişkin görüşlerimizi ilettim.

· 14 Ekim 2017 tarihinde genel başkanımızın katılımıyla Hacıbektaş Veliyi anma törenlerine katıldık. Genel Başkanımızı Kozaklı ilçesinde ağırladık. İl başkanlığı binamızın açılışını yaptık.

· Yönetim kurulu olarak, ilçe başkanlarımızla, kadın kollarımızla, STK’ları, köy ve kasabalarımızı, Şehit ailelerimizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Düğün ve cenazelerde bulunmaya gayret gösteriyoruz.