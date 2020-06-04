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Başkan Gülmez video konferans ile İl Başkanları toplantısına katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında video konferans sistemiyle düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.
Nevşehir 04.06.2020, 15:49
NEVŞEHİR(MHA) Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında video konferans sistemiyle düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.
Görüşmede ayrıca bölgedeki patates üreticilerinin, çiftçilerin, turizmcilerin sorunları da geniş bir şekilde ele alındı.