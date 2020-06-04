Başkan Gülmez video konferans ile İl Başkanları toplantısına katıldı

NEVŞEHİR(MHA) Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında video konferans sistemiyle düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Korona virüs salgını sürecinde CHP il başkanlıklarının illerde yaptığı çalışmaların yanı sıra olası bir erken seçime sürecine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan video konferans toplantısında CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üst düzey yönetimiyle görüştü.

Görüşmede ayrıca bölgedeki patates üreticilerinin, çiftçilerin, turizmcilerin sorunları da geniş bir şekilde ele alındı.