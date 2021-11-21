Başkan Gülmez, "Kimse genel başkanıma yalancı diyemez"

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Gülmez konuya ilişkin açıklamalarında; "AK Parti il başkanı Ali Kemikkıran'ın açıklamaları maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kimse yalancı diyemez. Kamuoyunda kimin yalancı, kimin doğru, dürüst insan olduğu bellidir. Ben size AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanları sıralayayım; Oslo'da terör örgütü PKK ile görüşen şerefsizdir deyip, sonra bu görüşmeyi yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçimlerden önce 36// ek göstergeyi devlet memurlarına vereceğiz diyen, halen verilmeyen o sözleri söyleyen de Sayın Cumhurbaşkanıdır. Emeklilikte yaşa takılanların haklarını vereceğiz diyen ve halen o hakları veremeyen de AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tank Palek fabrikasını Katar'lılara satan, en kısa zamanda Türk ordusunun tank ihtiyacını karşılayacağız deyip bugüne kadar bir tane tank üretemeyen iktidarın başı da AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yerli otomobil yapacağız demiş, maalesef yerli otomobilin ne zaman yapılacağı da halen belli değil. Yerli uçak yapacağız dediler. Seçimlerden önce bunu bilboardlarda da yayınladılar. Ancak bırakın yerli uçağı yerli otomobil bile yapamadık. Bu can bu bende kaldığı sürece Rahip Bronson Amerika'ya iade edilmez demişti ancak zamanın ABD Başkanı tarafından gelen bir telefonla Rahip Bronson Amerika'ya verilmiştir. Yine Alman gazeteci için Türkiye'de yargı demesine rağmen bu gazeteci de ülkesine geri gönderilmiştir. Bu kardeşinize oy verin Türkiye kalkınacak, dünyada sayılı ülkeler arasına girecek demişti. Bırakın kalkınmayı Türk lirası yerlerde sürünüyor. Türkiye ekonomisi de batmak üzere. Fethullah Gülen'e dön artık bu hasret bitsin diyen, Merhum Tunceli Milletvekilimiz Kamer Genç'i bu sözlerden dolayı eleştirilerine katlanamayıp kendisini mecliste linç etmeye çalışanlar bunlar değil miydi?. Sonra da AKP'li kimsenin FETÖ ile alakası yok deniyor. Suriye'de Emevi camiinde namaz kılacağız diyenlerde bunlardı. Bırakın orada namaz kılmayı Suriye politikaları Türkiye için vahimdir. Dış politika da hükümet ne yapacağını bile bilmemektedir. Milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen Recep Tayyip Erdoğan şimdi milliyetçi ve mukaddesatçı olmuştur. Libya'da NATO askerlerinin ne işi var diyen Erdoğan sonra bunu savurmuş hatta Türk askerlerinin oraya gitmesini de sağlamıştır. Türkiye'de işsizlik kalmayacak diyen, TÜİK verilerine bakmadan gerçek işsizliğin % 25 olduğu açık olmasına rağmen işsizlik hala ülkenin en büyük sorunudur. Sayın AKP genel başkanının yalanlarını sıralamaya kalksak bunu ne sayfalar alır, ne gazetelere sığar. Kemal Kılıçdaroğlu'na kimse yalancı diyemez. Genel başkanımız devlet bürokrasisinden gelmiş, devlet adamlığını bilen, bilgi ve birikimi olan dürüst bir siyasetçidir. Genel başkanımıza iftiracı yalanını atan AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran'a bu sözlerini iade ediyoruz. Yalancının kim olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerinde bulundu.