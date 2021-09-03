Başkan Gülmez'in organizasyon başarısı

NEVŞEHİR(MHA) CHP'li 7 Milletvekilinin katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen gezide hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Nevşehir ziyareti öncesinde sunulmak üzere geniş çaplı bir rapor hazırlığı yapılmıştı.

İl Başkanlığında 6. yılını geçiren İl Başkanı Kamil Gülmez parti yöneticileri ile birlikte genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun geçen programını da oldukça başarılı bir şekilde tamamladı.

Kılıçdaroğlu'na büyük ilgi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyaretleri esnasında kendisine çok yoğun bir ilgi vardı.

Ziyaretlerine Derinkuyu'dan başlayan ardından ilçeye bağlı Yazıhüyük beldesinde çiftçilerin ve halkın sorunlarını dinleyen daha sonrasında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kapadokya kültür ve sanat merkezinde STK temsilcilerinin katıldığı programda da yoğun ilgi gördü. Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretleri esnasında da Nevşehir halkın ilgisi bir hayli fazlaydı.

İl Başkanı Gülmez'den teşekkür

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir'deki ziyaretleri esnasında kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun kaldığını belirtirken, "Sayın Genel Başkanımız gerek Yazıhüyük, gerek Derinkuyu gerekse Nevşehir il merkezindeki ziyaretlerinde halkın ve Partililerimizin kendisine olan ilgilerinden son derece memnun ayrıldılar. Bu nedenle Yazıhüyük, Derinkuyu ve Nevşehir halkımıza şahsım ve parti örgütlerim adına teşekkür ediyorum. Öte yandan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve meclis üyelerine, Kapadokya kültür merkezini hınca hınç doldurarak bizleri onurlandıran STK temsilcilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.