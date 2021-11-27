Başkan Gülmez'den teşekkür

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki 30 Milletvekili ile genel merkez yöneticilerinin Nevşehir ili genelindeki çalışmalarında kendilerine destek olan tüm örgüt mensuplarına ve heyete büyük bir samimiyetle misafirperverlik gösteren tüm Nevşehir halkına teşekkür etti.

Gülmez, "CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın Başkanlığında otuz milletvekili il örgütümüz, ilçe örgütlerimizle birlikte İl merkezinde, ilçelerimizde, Kasabalarımızda, köylerimizde halkımızın dertlerini, sorunlarını dinledik. Emek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.