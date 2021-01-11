Başkan Eren'in alan başkanlığından beklentisi

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Alan Başkanlığından beklentilerinin bazı yıkım kararlarının yasalara uygun tebliğ edilmesi ve vatandaşlara restorasyon projesi çizdirilerek silüeti bozmayan ve 2863 sayılı kanuna aykırılığı gideren projelere öncelik verilmesi ve koruma amaçlı imar planın ivedilikle hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, "Malumunuz olduğu üzere, uzun zamandır hem kasabamızın hem Kapadokya’nın gündeminde olan yıkımlarla ilgili Belediye Başkanı seçildiğim günden itibaren konunun uzmanı sanat adamları ve profesörlerin görüşü alınmadan yapılan yıkımların durdurulması ve telafisi olmayan sonuçların önüne geçmek için sizinle birlikte büyük mücadele verdik. Yetkili her kurumla görüşüp derdimizi anlattık. Bildiğiniz gibi 1984 yılından beri kasabamızın imar planı yoktur. Kasabamızdaki yapıların hemen hemen hepsi geçmişten günümüze gelen Ata yadigarı doğup büyüdüğümüz mekanlardır. Bizler hem turizmin verdiği hem de güncel ihtiyaçlardan dolayı mevcut durumu koruyarak Türk Turizmine 8 bin 500 yatak kapasitesi olan Türk turizminin göz bebeği bir beldeyiz. Herkesten önce bu bölgenin korunması kasaba halkı olarak bizim görevimizdir. Doğayı bozan her türlü çirkin görüntüye Göremeliler olarak karşıyız. Gönül isterdi ki yıkım yapılan yerler içerisinde kurtarılabilecek nitelikte, bölge mimarisine uyan yerlerin, imar planı yapıldıktan sonra değerlendirilmesiydi. Herkes gibi alan başkanlığı kurulurken bizlerinde beklentisi ve ümidi bölge imar planının öncelikle hazırlanmasıydı. Bu plan yapılmış olsaydı bazı yapılarımızı kurtarabilirdik. Bugün itibariyle işletmesi çocuklarıma ait 2014 yılında yapılan kahvaltı salonunu yıkımının bir kısmı kendimiz tarafından bir kısmı da uzman denetiminde gerçekleşmiştir. Bizim görevimiz bu kasabayı korumak, çirkin görüntülerden arındırmak ve planlı bir şekilde yapılaşmayı sağlamaktır. Kapadokya Alan Başkanlığından beklentimiz bazı yıkım kararlarının yasalara uygun tebliğ edilmesi ve vatandaşlara restorasyon projesi çizdirilerek silüeti bozmayan ve 2863 sayılı kanuna aykırılığı gideren projelere öncelik verilmesi ve koruma amaçlı imar planın ivedilikle hayata geçirilmesidir" ifadelerine yer verdi.