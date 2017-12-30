Başkan Elma: Yeni Yılda Herkese Sağlık, Mutluluk ve Başarılar Dilerim

Başkan Elma: "2017 yılını geride bırakarak, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla yeni bir yıla giriyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan terör olayları 2017 yılına ne yazık ki damgasını vurdu. Sınır komşumuz Suriye'de yaşanan iç savaş çok sayıda masum insan ve çocukların ölümüne, ülkelerini terk ederek vatansız kalmalarına sebep oldu. Ülkemizin bütünlüğünü ve birliğini bozmak isteyenlere karşı birliğimiz ve dirliğimiz, ülke olarak vermiş olduğumuz mücadelemiz ve duruşumuz tüm dünyaya örnek teşkil etti.

Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, inandığımız yolda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır. Beldemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteğiyle artarak devam edecektir. 2018 yılında Kaymaklımızı her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Beldemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Kaymaklı Belediyesi olarak 2018 yılı daha büyük ve etkin projeleri sunacağımız yıl olacaktır. 2018'in birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, beldemizde görev yapan tüm kamu personelinin ve mesai arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının, esnafın, özel sektör çalışanlarının ve tüm Kaymaklılı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. 2018 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, dünyada ve ülkemizde yaşanan terör olaylarının son bulmasını, komşumuz Suriye'de yaşanan iç savaşın bitmesini, masum insan ve çocukların ölmemesini, tüm dünyaya ve ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkese mutluluk, sağlık ve başarılar diliyorum.