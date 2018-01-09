Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başkan Ekici, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Denetim Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm meslektaşlarının gününü kutladı.

09 Ocak 2018 Salı 11:01
Başkan Ekici, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
banner230

NGC Başkanı Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, basın mensuplarının demokrasinin ve Türkiye´nin gelişmesi için görevlerini takdire şayan bir şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Basının gücünü halktan aldığını söyleyen Ekici, “Doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerinin başında gelmektedir. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedir.” diye konuştu.

Ekici, “Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmekte. Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveriyle toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren meslektaşlarımızı takdir etmemek mümkün değil. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutluyorum.” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim