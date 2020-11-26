Başkan Düzgün’den önemli uyarı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Valiliğince alınan karar doğrultusunda uygulamaya aykırı hareket edenlere para cezası uygulanacağına dikkat çeken Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Düzgün, “Şehirlerarası yük taşımacılığı yapacak araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan belirlenen usüller çerçevesinde 01 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynı tebliğin başka bir bendinde ise il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının yapılıp yapılmayacağı il valiliklerinin kararıyla belirlenecek denilmiştir. Bu çerçevede Nevşehir Valiliği belirlenen tarihler çerçevesinde Nevşehir ili sınırları içerisinde kış lastiği zorunluluğu getirmiştir. Bu nedenle şehirler arası ve şehir içi yük taşımacılığı yapan değerli üyelerimizin herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamaları için belirlenen şartlara uymaları gerekmektedir. Bu koşullara uymayanlara para cezası uygulanacaktır. Şoför ve nakliyeci esnafımızın konuya duyarlılık göstermelerini dilerken, kazasız, belasız yolculuklar dileriz” dedi.