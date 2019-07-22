Başkan Düzgün’den Nevşehir Belediyesine teşekkür

NEVŞEHİR(MHA) Yeni düzenlemelerle birlikte şehir içindeki ana ve ara yolların öncesine oranla çok daha yüksek standartlara ulaştığını ifade eden Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, “Nevşehir Belediyemizin birkaç aydır şehir merkezindeki yolların yeniden asfaltlanması ve standartlarının yükseltilmesi konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şoför esnafımızın da beğenisini toplayan çalışmaların sürmesi en büyük temennimiz. Bu arada şehir içi trafiğinin rahatlatılması için Nevşehir Belediyemizin acilen Karasoku ve civarındaki yerleşim alanlarındaki kentsel dönüşüm uygulamasının hayata geçirilmesini de büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.