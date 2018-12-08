Başkan Dipici’den bakkal ve market işletmecilerine önemli uyarı

NEVŞEHİR(MHA) Dipici, “Hükümetimiz temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin daha fazla zamlanmasını önlemek amacıyla, tüketiciyi korumak ve esnafı da ayakta tutmak amacıyla zincir mağazalarına % 15 iskonto, bakkallara ise % 20 iskonto verilmesi için kanun çıkartmıştır. Ekmeğe zam almanın artık kolay olmayacağı bu süreçte fırıncı esnafının bu kanuna uyarak fazla iskonto vermemelerini bakkal ve marketlerin ise % 20’den fazla iskonto talep etmemelerini istiyoruz. Bu durumun aksine davranışlarda bulunan işletmelere yapılacak denetimlerde cezai işlem uygulanacak. Hükümetimizin aldığı karara uyalım ve destek olalım” dedi.