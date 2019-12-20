Başkan Dinç’ten Kapadokya’ya davet

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu toplantıda bir konuşmada yapan İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, “Sayın Bakanım, Sayın Valilerim, Kıymetli İl Genel Meclis Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz Ve İl Özel İdarelerimizin Genel Sekreterleri, Değerli Katılımcılar. Toplantımızın Hayırlı Olmasını Diliyor, Hepinizi Sevgiyle Saygıyla Selamlıyorum. Sayın Bakanım, sayın valilerim, kıymetli hazirun; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın prensipleri doğrultusunda 150 yıllık bir geçmişi olan İl Özel İdarelerimiz başarılı çalışmalarıyla köylerimizi, en ücra noktalarına kadar adeta yeniden imar etmiştir. Köylerimize her türlü medeniyet hizmeti verilirken, oy kaygısı ve siyasi görüş farklılıkları güdülmemiş, kimin hangi partiye oy verip vermediğine bakılmamıştır. O yüzden nerede bir eksiklik varsa onu gidermeye, nerede bir muhtaç varsa elinden tutmaya, devletimizin şefkat elini göstermeye çalışıyoruz. Özellikle şahsım, genel sekreterimiz ve üyelerimizle hizmetleri yerinde inceliyor ve denetliyoruz. Aksaklıkların olup olmadığını bizzat yerinde görüyor, köylerimizin temsilcisi olan Köy Muhtarlarımızla daima diyalog içinde oluyoruz. Köylerimizi belirli periyotlarla ziyaret edip halkımızla iletişimi koparmıyoruz. Yine meclisimizde valimizle, milletvekillerimizle, siyasi görüşü farklı olan meclis üyelerimizle, il özel idaresi sekreterimizle, kaymakamlarımız ve muhtarlarımızla birlik beraberlik, uyum ve istişare içinde çalışıyor tek derdimizin insanlığa hizmet olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Nevşehir Valimize, milletvekillerimize, meclis üyelerimize ve genel sekreterimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca Dünyada eşi benzeri olmayan, güzel atlar diyarı olarak anılan, yer altı ve yer üstü güzelliklere sahip olan Kapadokya’mıza sizleri de bekliyor ve davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah’a emanet olunuz” diye konuştu.

Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de istişarelerde bulundu.