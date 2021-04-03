Başkan Dinç'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos Kaymakamı Olgun Öner ve Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu, AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanı Emrah Demir, İGM üyesi Sami Dişli ve Hacıbektaş köylerinin muhtarları, AK Parti Kozaklı İlçe Başkanı Orhan Uçar ve İGM üyeleri Atila Şen, Özdemir Şimşek ve Kozaklı köylerinin muhtarları Başkan Dinç'e bizzat hayırlı olsun ziyaretinde bulunan isimler arasındaydı.

Başkan Dinç, ziyaretlerinden dolayı başta Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel olmak tüm ziyaretçilere teşekkür etti.