Başkan Dinç aday olur mu?

NEVŞEHİR(MHA) Gerek İl Genel Meclisi Başkanlığı görevi süresince, gerekse Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığının kurumsal bir kimlik kazanması sürecinde son derece başarılı çalışmalara imza atan Başkan Dinç'in AK Parti kadrolarıyla, Milletvekilleriyle ve parti genel merkezi ile olan yakın ilişkileri nedeniyle il başkanlığına yakın isimler arasında olduğu belirtiliyor.

Her iki görevinde yapıcı, uzlaştırıcı bir tavır sergileyen İl Genel Meclisi Başkanı ve Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç'in bu konudaki henüz ortaya çıkmış değil. Ancak Parti genel merkezinin değerlendirmeye alacağı isimlerin başında olduğu bildiriliyor.