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Başkan Dinç aday olur mu?
AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar'ın sürpriz açıklamalarının ardından il başkanlığı konusunda gözlerin çevrildiği önemli isimlerden biri de İl Genel Meclisi Başkanı ve Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç'e çevrildi.
Nevşehir 29.12.2020, 13:43 29.12.2020, 13:49
Her iki görevinde yapıcı, uzlaştırıcı bir tavır sergileyen İl Genel Meclisi Başkanı ve Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç'in bu konudaki henüz ortaya çıkmış değil. Ancak Parti genel merkezinin değerlendirmeye alacağı isimlerin başında olduğu bildiriliyor.