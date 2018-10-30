Başkan Civelek’ten kan bağışı çağrısı

NEVŞEHİR(MHA) Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Gülbahçe önünde 30 Ekim sabahından itibaren başlatılan kan bağışı kampanyasının 2 Kasım Cuma akşamına kadar süreceğine dikkat çekti.

Kan bağışının insan hayatı için büyük bir gereksinim olduğuna değinen Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, “30 Ekim – 02 Kasım tarihleri arasında il merkezinde, Gülbahçe önünde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına sağlık durumu elverişli, kan vermeye müşahit tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Şimdiden bu büyük duyarlılığa destek verecek tüm halkımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.