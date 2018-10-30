Başkan Civelek’ten kan bağışı çağrısı

28 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay haftası kutlanıyor. Hafta dolayısıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına Nevşehir halkının ilgi göstermesi bekleniyor.

Başkan Civelek’ten kan bağışı çağrısı
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NEVŞEHİR(MHA) Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Gülbahçe önünde 30 Ekim sabahından itibaren başlatılan kan bağışı kampanyasının 2 Kasım Cuma akşamına kadar süreceğine dikkat çekti.

Kan bağışının insan hayatı için büyük bir gereksinim olduğuna değinen Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, “30 Ekim – 02 Kasım tarihleri arasında il merkezinde, Gülbahçe önünde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına sağlık durumu elverişli, kan vermeye müşahit tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Şimdiden bu büyük duyarlılığa destek verecek tüm halkımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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