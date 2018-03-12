Başkan Cingil’in 12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Başkan Cingil yayınladığı mesajda, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ve değerli vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor, İstiklal Marşı’nın “Ulusal Marş” olarak kabul edilişinin 97.yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. İstiklal Marşımız; milletimizin ezelden ebede giden yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde anlatan eşsiz bir eserdir. Milli Şairimiz Büyük Mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’un güçlü kaleminden çıkan kelimeler milletimizi öyle derin, öyle kapsamlı tahlil etmiştir ki, onun dizelerinde herkes kendinden bir parça bulmuştur. Bununla birlikte duamız o dur ki; Üstad’ ın sözleriyle “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” Milli mücadelenin en çetin döneminde bu eşsiz anıt, milletimizin şahlanışının sembolü olmuştur. Alçakgönüllü, vatanına aşık bir münevver olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı milletimize ve ordumuza armağan ederek tüm eserlerini topladığı Safahat’a almamış ve böylelikle bizlere ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bir kez daha göstermiştir. Onun güçlü kaleminden çıkan eşsiz eserlerinden oluşan Safahat; milletimizin imanı, irfanı ile eşsiz kahramanlıklarından filizlenmiş muhteşem bir destandır. Temennimiz o dur ki; genç nesillerimiz de örnek yaşayışı, imanı ve ahlâkı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş olan üstad Mehmet Akif’in yolunda ilerleyebilsinler, onun eşsiz eserlerinden faydalanabilsinler. Özellikle şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza karşı en büyük sorumluluğumuz olduğu inancını taşıyoruz. Milletimiz kendisine armağan edilen İstiklal Marşı’nı daima kalbinde hissedecek, her zaman ve her yerde coşkuyla, gururla söyleyecek, bağımsızlığından, Vatan’ın bölünmez bütünlüğünden ve bayrak sevgisinden asla vazgeçmeyecektir.

Bir kez daha Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 97.yıl dönümü milletimize kutlu olsun diyerek sözlerine son verdi.