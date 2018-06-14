Başkan Cingil'in Bayram Mesajı

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayarak, Göremelilerin bayramını kutladı. Vatandaşların bayramını en içten dileklerle kutladığını belirten Cingil, "Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinleştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir. Yurt içi ve yurt dışındaki hemşerilerimle birlikte yeni bir Ramazan Bayramını idrak etmenin mutluluğu içerisindeyim. Birlik ve beraberlik içerisinde bir yaşam çerçevesinde Ramazan bayramını, tüm halkımızın huzurlu bir şekilde geçirmesini temenni eder, sağlık mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.