Başkan Cingil'den Mevlid Kandili Mesajı

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil Mevlid Kandili'nin İslam âleminin birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını diledi. Toplum ve insanlığın Allah'ı anlamaya, anlatmaya ve insanlığa hediye ettiği Hz. Muhammed'in (SAV) sevgisiyle şekillenmeye muhtaç olduğunu ifade eden Başkan Cingil, “Milletimiz ve bütün İslam âlemi her yıl yeni bir heyecanla, Allah'ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği ve peygamberler zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed'in (SAV) getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlakını özümsemek ve toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle asırlardır onun dünyaya gelişini Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Onu sevmek ve örnek almak, yalın bir taklit ve sünnetinin belirli şekillere hapsedilmesi değil, sünnetinin bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza yansıtılmasıdır. Bütün gayesi insanlığı kurtarmak, insanlığa, adalet, eşitlik, huzur, barış ve hoşgörü oluşturmak olan kainatın efendisinin doğum yıl dönümünün bütün insanlığın tekrar dirilişine vesile olması dileğimle tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum”dedi.