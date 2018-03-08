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Başkan Cingil'den Kadınlar Günü Mesajı

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

08 Mart 2018 Perşembe 01:00
Başkan Cingil'den Kadınlar Günü Mesajı
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Başkan Cingil mesajında şunları söyledi;

Bilindiği üzere 8 Mart 1977 de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınması Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktır. Bu süreç, kadın haklarının müdafaa ve muhafaza edilmesi, sorunlarının çözümlenmesi açısından bir dönüm noktası olmuştur.

"Toplumun Yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur."

Millet ve Devlet yapımızın odağında yer alan tüm zor şartlarda fedakârlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında çalışmalarıyla elde ettiği başarılar her geçen gün artmaktadır.

Kadınların, toplumsal, ekonomik, siyasal konumlarını geliştirmek, ayrımcılığı ve ön yargıları yok etmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar toplumun tüm kesimlerinin mücadelenin ön saflarında aktif olarak yer almaları her alanda önem taşımıştır.

Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyanın diğer ülkelerinde ekonomik alanda, sanayide, eğitimde, ticarette, siyasette velhasıl hayatın her alanında kadınların birçok başarıya imza attıklarını görüyoruz diye konuştu.

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