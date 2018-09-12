Başkan Cingil'den 'Hicri Yılbaşı' kutlama mesajı

İslam tarihinde dönüm noktası olaylara tanıklık eden Muharrem Ayı'nın, şükretmenin ve bereketin adı olan Aşure Günü'nü de içerdiğini belirten Başkan Cingil, "Peygamberimiz Hz. Muhammed 'Sallallahü Aleyhi ve Sellem' ve Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, Mekke'den Medine'ye her şeyi göze alarak; anneden, babadan, eşinden, kardeşinden, malından, mülkünden, doğup büyüdükleri yerden, Kabe'den ve canlarından vazgeçerek, Allahü Teala'nın rızası için yaptıkları kutsal yolculuk Müslümanlar için dönüm noktası olmuştur. İslam dininin yayılmaya başladığı Mekke döneminde Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar büyük eziyetlere maruz kaldılar, sabır ve metanetle karşıladıkları bu dönemin neticesinde hicret ettiler. Allah'a ve elçisine bağlılığı, Hak'ka ve hakikate yapılan yolculuğu ifade eden hicreti temsil eden yeni Hicri Yıl'ın ve Muharrem ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.