Başkan Cingil Belediye Personeli İle İftarda Buluştu

Göreme Belediyesi Nevşehir'de bulunan Filintstones Cafe Restoranda düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine tüm belediye personeli katılırken Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, kaynaşmanın ve işimizde verimimizi yükseltmenin bir örneği olması için böyle bir yemek düzenlediklerini söyledi.

Cingil; “Bizim tüm işlerimiz, bir ekip ruhuyla gerçekleşiyor. Burada biz bir ekip ve aile olarak hareket ediyoruz. Belediye olarak her ne yapıyorsak bunun arkasında kuşkusuz emektar personelimiz var. Bugün burada aileleriyle beraber kaynaşma ve birliktelik örneği gösterdik. Tüm personelimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Davete katılan tüm personel ve aileleri ile tek tek tokalaşarak sohbet eden Cingil, davete katılan tüm personele de teşekkür etti.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’in düzenlemiş olduğu iftar yemeğine, Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.