Yaklaşık 80 kişilik turist kafilesi ile birlikte gezerek; St. Jean kilisesi duvarlarındaki Hz. İsa ve Hz. Meryem’in resimlerine hayran kalan Meksika ve Romanyalı turistlere tercüman ile bögeyi anlatan Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, orijinal fresklerin bulunduğu St. Jean kilisesi ’nin konukları çok etkilediğini belirterek, “Kapadokya’ya başkentlik yapmış ancak tanınmayan ve bakir durumda olan bölgeyi Meksika ve Romanya’dan gelen misafirleri gezdirdik. Gülşehir bölgesinin tanıtımında Kültür elçiliği yapacaklarına inanıyorum.” Dedi.
Başkan Çifti, Meksika ve Romanyalı Turisleri Gülşehir’de Ağırladı
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