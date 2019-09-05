Başkan Çifti, Meksika ve Romanyalı Turisleri Gülşehir’de Ağırladı

Tüf kayalar içine oyulmuş Roma Dönemi Kaya mezarları, IX ve X yüzyıla ait kaya kiliseleri ile önemli bir piskoposluk merkezi, Gülşehir’in simgesi olan “ Mantarkaya ” oluşumları, ilk çağlardan kalma çok katlı yeraltı şehirleri ve mağaralarla birlikte Boğalı kilise, Manastır, Tavla (At Damı) küçük saray ( Çok katlı yerleşim Alanı ), Dört Sütunlu Manastır, Beşik Tonozlu yapı, On iki sütunlü kilise ve merdivenli mesken gibi tarih değerlerin yanında alt katı resimsiz, üst katında İncil’den alınmış sahnelerle süslü St .Jean Kilisesi gibi tarihi ve turistlik mekanları Meksika ve Romanyalı turistler ile birlikte gezen Başkan Fatih Çiftçi ’ye Gülşehir tercümanı Levent Ünal eşlik etti.

Yaklaşık 80 kişilik turist kafilesi ile birlikte gezerek; St. Jean kilisesi duvarlarındaki Hz. İsa ve Hz. Meryem’in resimlerine hayran kalan Meksika ve Romanyalı turistlere tercüman ile bögeyi anlatan Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, orijinal fresklerin bulunduğu St. Jean kilisesi ’nin konukları çok etkilediğini belirterek, “Kapadokya’ya başkentlik yapmış ancak tanınmayan ve bakir durumda olan bölgeyi Meksika ve Romanya’dan gelen misafirleri gezdirdik. Gülşehir bölgesinin tanıtımında Kültür elçiliği yapacaklarına inanıyorum.” Dedi.