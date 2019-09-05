Başkan Çiftçi’den ücretli otopark açıklaması

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Çiftçi, “Çarşımızda otoparkların ücretli hale getirmemiz nedeni ile Gülşehir’de yaşamayan bazı kardeşlerimiz tepki göstermişler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gülşehir’de yaşamayan arkadaşlar sevgili hemşehrilerim maalesef sıkıntıyı bilmiyorlar. Bu işi yapmamızın amacı kar gütmek değil, aksine çarşı trafiğini rahatlatmak, yan yana parkı engellemek alışveriş yapmak isteyen hemşerilerimizin işini kolaylaştırmak dolayısı ile esnafımıza azda olsa katkı verebilmektir. Elde edilen gelir çalıştırdığımız personelin maaşını bile ödemeye yetmeyecektir. Tüm esnaflarımızın ortak ve oy birliği ile alınan bir karardır. Memleketinden vekil adayı olup; memleketi hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların ferasetini ise Allah'a havale ediyorum” dedi.