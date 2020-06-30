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Başkan Çiftci’den Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti

NEVŞEHİR’İN GÜLŞEHİR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇİFTCİ, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN’İ ZİYARET ETTİ.

Nevşehir 30.06.2020, 17:10 01.07.2020, 01:30
Başkan Çiftci’den Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti
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Nevşehir’in Gülşehir İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret eden Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çiftci’ye teşekkür eden Rektör Aktekin, kendileriyle bir süre görüştü.

Ziyaret sonunda Başkan Çiftci, Rektör Aktekin’e günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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