Başkan Çiftci’den 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

“ Önce insan anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması büyük önem arz etmektedir. Çünkü sağlık, huzurun ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur.

Doktorlarımız ve sağlık personelimiz, vatandaşlarımıza kaliteli ve zamanında sağlık hizmeti sunabilmek için, gece gündüz her yerde, her şartta büyük fedakârlık ve heyecanla görev yapmaktadırlar.

İnsan temel haklarının başında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı gelmektedir. Dolayısıyla, bireyin sağlıklı yaşayabilmesini sağlamak, mensubu bulunduğu devletin görevleri arasındadır. Ne mutlu bizlere ki, Devletimiz bu ulvi görevini büyük bir fedakârlık yerine getirmekte ve biz vatandaşlarına kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için bütün imkânlarını seferber etmektedir.

Modern zamanın şartlarına uygun olarak dizayn edilmiş hastaneler, modern tıbbi cihazlar, nitelikli personel ve insan odaklı hizmeti anlayışı ile birlikte sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılmış olması bunu ispat eder niteliktedir.

Bugün sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın daha iyi sağlıklı hizmet alabilmesi ve sağlık personelimizin daha iyi imkânlarla çalışabilmesi için yatırımlar hızla sürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakârca vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunan, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.