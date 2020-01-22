Başkan Çiftci TOKİ Girişimlerini Hızlandırdı
Gülşehir genelindeki konut sorununu TOKİ konutları ile çözüme kavuşturmak amacıyla Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci'nin girişimleri ile başlatılan Gülşehir 2. etap Toki projesi için belediyece yapılacak tüm yazışmaların tamamlanması üzerine dosyalar Toki başkanlığına teslim edilerek TOKİ imar revizyon çalışmalarına başlandı.
Hükümet tarafından her yıl 100.000 sosyal konut projesinin hayata geçirildiğini diğer ilçelerden 2014-2015 yılında verilen projeler nedeni ile bazı ilçelere sosyal konut projesinin onaylandığını 2014 sonrası her hangi bir proje verilmediği için Gülşehir’in bu programdan yararlanamadığını belirten Çiftci, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu işe yoğunlaşarak proje aşamasını tamamladık . Tokice yapılacak çalışmaların ardından ilçemizde de projenin hayata geçeceğini Gülşehir’in 100.000 bin sosyal konut projesinden yararlanacağını dile getiren Çiftci, Tokinin Yapacağı Çalışmalarında takipçisi olduğunu söyledi.
Gülşehir'de çok iyi talep toplandığını, vatandaşın bu taleplerini karşılayacak durumda olduğunu anlatan Çiftci, Toki ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Toki projesini önemsediklerini ve aynı zamanda takipçisi olduklarını belirtti. Yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Çiftci, en kısa süre içinde projeyi Gülşehir'de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.