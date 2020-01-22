Başkan Çiftci TOKİ Girişimlerini Hızlandırdı

Hükümet tarafından her yıl 100.000 sosyal konut projesinin hayata geçirildiğini diğer ilçelerden 2014-2015 yılında verilen projeler nedeni ile bazı ilçelere sosyal konut projesinin onaylandığını 2014 sonrası her hangi bir proje verilmediği için Gülşehir’in bu programdan yararlanamadığını belirten Çiftci, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu işe yoğunlaşarak proje aşamasını tamamladık . Tokice yapılacak çalışmaların ardından ilçemizde de projenin hayata geçeceğini Gülşehir’in 100.000 bin sosyal konut projesinden yararlanacağını dile getiren Çiftci, Tokinin Yapacağı Çalışmalarında takipçisi olduğunu söyledi.

Ankara Toki Proje ve Yatırım birimini ziyaret eden Başkan Çiftci, yaklaşık 5 ay önce yaptıkları başvuru süreci konusunda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Sürecin hızlandırılması adına destek isteyen Fatih Çiftci, Belediye olarak, Toki yapılacak alanlarda imar ve revizyon çalışmaları hakkında Toki yetkililerine bilgi verdi.

Gülşehir'de çok iyi talep toplandığını, vatandaşın bu taleplerini karşılayacak durumda olduğunu anlatan Çiftci, Toki ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Toki projesini önemsediklerini ve aynı zamanda takipçisi olduklarını belirtti. Yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Çiftci, en kısa süre içinde projeyi Gülşehir'de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.