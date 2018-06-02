Başkan Çiftçi şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını dinledi

Nevşehir’de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şehit yakınlarını ve gazileri görev yaptıkları kamu dairelerinde tek tek ziyaret eden Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, kamuda görev yapan şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Belirlenen sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için başta Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Milletvekilleri aracılığıyla gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Başkan Çiftçi, “Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizlere bu ülkenin bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü için bizlere birer emanet. Bizlerde her zaman olduğu gibi onların yanında olmaya devam ediyoruz. Sorunlarını dinlediğimiz kamuda çalışan şehit yakınları ve gazilerimizin yaşadıkları sorunların çözümü için İlimiz Valisi Sayın İlhami Aktaş başta olmak üzere İlimiz milletvekilleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle el birliği içerisinde olacağız” dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin kamuda çalışmaları hususunda önemli düzenlemelerin getirildiğini de kaydeden Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, bu konuda kendilerine önemli destek sağlayan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e de teşekkür etti.

Başkan Çiftçi, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şehit yakınları ve gazileri önümüzdeki günlerde de ziyaret etmeyi sürdürecek.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)