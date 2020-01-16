Başkan Çiftci, hasta ziyaretlerine devam ediyor

Beraberinde belediye meclis üyeleri ile birlikte hasta ve yaşlıları ziyaret eden Başkan Çiftci, Ali Kıratlı, Etem Gencer, Çetin Parlar, Hanife Ekim ve Baki Kurtoğlu'nu evinde ziyaret ederek moral verdi.

Ziyaret sırasında hasta ve yakınları ile sohbet eden ve olası sıkıntılarını, dertlerini dinleyen Çiftci, sadece ilçede değil ülkenin dört bir yanında tedavi gören hastalara acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diledi. Bir taraftan ilçenin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ederken diğer taraftan sosyal hayatta yaşlı ve hasta ziyaretlerini ihmal etmemeye özen gösterdiklerini dile getiren Çiftci, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hastaları ziyaret etiklerini kaydetti. Hastalar ve yakınları ile sohbet ediyor, moral vermeye gayret gösterdiklerini belirten Çiftci, " bir kez daha tüm hasta vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağımızı hatırlatmak istiyorum" dedi.

Hastalara hediyeler takdim eden Başkan Çiftci, Allah acil şifalar vermesi dileklerinde bulundu.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci'nin ziyaretinden son derece mutlu olduklarını belirten hasta ve hasta yakınları, "bir belediye başkanının yapması gereken hasta ziyaret faaliyetini yerine getiren Fatih Çiftci'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan ilçenin diğer işleri ile uğraşmasının yanında bizleri de ziyaret etmeleri, moral vermeleri ziyadesiyle bizi memnun etti. Başkana bir kez daha teşekkür ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz." dedi.