Başkan Çiftçi, "Allah sizi bildiği gibi yapsın"

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Çiftçi, "Gülşehir tüm Gülşehirlilerindir. Açtığımız yeni su kaynağımız sabote edilmiştir. Dinamo atmak isterken daha önce 230 metre kılıf attığımız kuyunun 60. metresinde kaldık. Gördük ki içi pomza ile doldurulmuş. Hani taş, toprak olsa çoluk çocuk gelmiş içine bir şeyler atmış deriz. Ama kasıtlı olarak kuyu tıkamanın yolu bu imiş. Biizde öğrendik. Kim gelir su kuyumuza pomza atar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Unutulmamalıdır ki, bu alanlara yapılan saldırılar sadece çalışmalarımız ve verilen emeğe değil tüm hemşehrilerimizin hakkına da yapılmış bir saldırıdır. Açtık, geri yılmayacağız haberiniz olsun. İkinci, üçüncü kuyu çalışmaları da başlayacak" diye konuştu.