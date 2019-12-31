Başkan Çekiç’ten Yeni Yıl Mesajı

Başkan Çekiç yeni yıl mesajından, sevinçleriyle, hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını ve sevincini de hep birlikte yaşadığımızı belirtti.

Yeni yıl, geçmiş bir yılın muhasebesinin yapılmasının yanı sıra, geleceğe ilişkin yol haritalarının tekrar belirlenmesi, planlanması ve gözden geçirilmesi için iyi bir vesiledir diyen Başkan Çekiç, 2019 yılında, ülkemizde yaşanan sıkıntıları, acı hadiseleri, elim kazaları millet olmanın verdiği güçle, dirayetle, bir ve beraber olarak, kardeşçe kenetlenerek hep birlikte aştık ifalerini kaydetti. Başkan Çekiç: “Milletimizin sağduyusu, özverisi ve sorunların aşılması yolunda gösterdiği birlik ve dayanışma, Türklüğe yakışan önemli bir göstergesidir. Ülke ve millet olarak amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi ve Kaymaklı’yı hak ettiği noktaya taşımaktır. 2019 yılında olduğu gibi Kaymaklımızın her alanda gelişmesi, kalkınması, daha yaşanılabilir bir belde haline gelmesi için yapılan çalışmalarımız, 2020 yılında da artarak devam edecektir. 2020 yılı için planladığımız yeni yatırım projeleri ile sosyal projelerin kararlılıkla hayata geçirilmesi ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulması için azami gayret sarf edeceğiz.

Her konuda Kaymaklı’nın gelişmesine katkı sağlayan özverili, çalışkan ve girişimci Kaymaklı Halkı’na teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yeni yılda bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Yüce Milletimizin hedeflerine ulaşması, mazlum milletlerin yegâne umudu olan Devletimizin gücüne güç katması ve bekası doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde her zaman olduğundan daha fazla kenetlenecek, bu istikamette emin adımlarla yürümeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, Kaymaklımız ve bütün insanlık için sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni eder; tüm Kaymaklı halkının yeni yılını kutlar; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.