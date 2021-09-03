Başkan Çekiç'ten teşekkür mesajı

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Harun Çekiç, "12. Kaymak Festivalimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan birbirinden değerli misafirlerimiz; Nevşehir Milletvekillerimiz Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, MHP İl Başkanımız İlhan Kaya ve heyeti, MHP Merkez İlçe Başkanımız Gökhan Göğdemir ve heyeti, Ak Parti İl Başkanımız Ali Kemikkıran, Ak Parti Merkez İlçe Başkanımız Ferit Yiğitarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, İl Jandarma Komutanımız J. Kd. Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanımız J. Kd. Albay Ercan Altın, Jandarma Komutanımız J. Binbaşı Adem Akgümüş, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Kültür Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Kızılay Başkanı Ercan Civelek, MHP Kaymaklı Belde başkanı Arif Alkaş, AK Parti Kaymaklı Belde Başkanı Mehmet Şafak, CHP belde başkanı Seyit Ali Bayraktar, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Alay Belediye Başkanı Sefa Erol, Esnaf Kefalet Başkanı Erdoğan Korkutmaz, Süt Üreticileri Birlik Başkanı Gani Eren, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Halk Eğitim Müdürü Fedakar Koçak, Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürü Ali Ertan Kırımlı’ya; tebriklerini telefonla ileten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Başbakanı Sayın Ersan Saner’e, Sayın Valimiz İnci Sezer Becel, CHP Milletvekilimiz Faruk Sarıaslan, Başsavcımız İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay’a ve adını sayamadığım ilimizin değerli idari ve yönetim kadrosuna ve değerli katılımcılara, basınımızın kıymetli temsilcilerine, özellikle alanın güvenliğini sağlayan Jandarma teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Birlik, beraberlik ve barış içerisinde nice mutlu, huzurlu günlere ve festivallere ulaşmak dileğiyle" diye konuştu.