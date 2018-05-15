Başkan Canpolat, Akşener’in seçim startı toplantısına katıldı

Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e Nevşehir’den yoğun bir destek vereceklerini belirten İl Başkanı Serkan Canpolat, kampanyanın hayırlı olması temennisinde de bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmalarını Ankara'dan başlattı.

Akşener burada yaptığı konuşmada vaatlerini sıralarken "Lütfen hepiniz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarınızı çıkarın. Göreyim. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu budur. Ağa da budur, reis de budur, paşa da budur. İrade sahibi budur. 80 milyonun tamamı aynı haklara sahiptir. " diye konuştu.