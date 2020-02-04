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Başkan Bağcı'dan Kavak halkına yeni bir hizmet daha
Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabasında Belediye Başkanı Feridun Bağcı, kasabanın ihtiyaç duyduğu hizmetleri peş peşe sıralamaya devam ediyor.
Nevşehir 04.02.2020, 07:58
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabasında Belediye Başkanı Feridun Bağcı, kasabanın ihtiyaç duyduğu hizmetleri peş peşe sıralamaya devam ediyor.
Kasaba girişinde bulunan, düğün salonunda geniş otopark alanı, temiz hava eşliğinde doğayla iç içe bir ortamda düğünlerini yapabilecekler.