Başkan Bağcı'dan Kavak halkına yeni bir hizmet daha

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabasında Belediye Başkanı Feridun Bağcı, kasabanın ihtiyaç duyduğu hizmetleri peş peşe sıralamaya devam ediyor.

Yeni sezonda 800 kişilik düğün, nişan, söz sünnet ve yemekli organizasyonlar için hazırlıklarını tamamlayan Kavak Belediyesi Düğün Salonu tüm Nevşehir'e hizmet vermeye devam edecek.

Kasaba girişinde bulunan, düğün salonunda geniş otopark alanı, temiz hava eşliğinde doğayla iç içe bir ortamda düğünlerini yapabilecekler.