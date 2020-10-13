Başkan Ay'dan Rektör Aktekin'e veryansın

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye'deki kurumların başına o makamlarla hiç alakası olmayan, liyakati de bulunmayan kişilerin atandığı eleştirisinde de bulunan Başkan Ömer Ay, "Üniversitemize yeni bir rektör atandı. Prof. Dr. Semih Aktekin isminde yeni bir rektör geldi. Biliyorsunuz bundan önce Mazhar Bağlı üniversitemizin rektörüydü. Bağlı üniversitemizde eğitim öğretime büyük zarar vermişti. Üniversitedeki akademisyen kadrosunu adeta tarumar etmişti. Kendisi daha sonra bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden alındı. Rektör Semih Aktekin'in Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine atanış şeklini yadırgıyoruz. Cihannüma gibi, İlim Yayma Cemiyet, Ensar Vakfı gibi Cumhurbaşkanına yakın olmak amacıyla kurulan derneklerden Cihannüma derneğinin mensubu olduğunu biliyoruz. Aktekin'in 2019 yılında doçent olduğunu, bir yıl sonrada Profesörlüğe atanarak Nevşehir'e atandığını biliyoruz. Kendisinin 8 yıllık akademisyenliği var ve bilimsel çalışması da yok denecek kadar az. Hatırlarsınız Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ, karısını tarif eden bir kadro açarak karısını üniversitesine almıştı. Semih Aktekin'de kişiye özel kadro tarifi yaparak Üniversiteye kişiler alıyor. Bunlardan birisi Hilmi Çolakoğlu. Çolakoğlu bir makine mühendisi. Semih Aktekin ile Hilmi Çolakoğlu'nun milli eğitim bakanlığında beraber çalıştıklarını biliyoruz. Burada bir kayırmacılık yapılıyor. Burada yüzlerce görev bekleyen akademisyenlerimiz dururken rektör yardımcısı yaptı. Keza Ramazan Şimşek isimli kişiyi de kendisi okutman olmasına rağmen TÖMER'in başına atadı. Bir Profesörü görevinden alarak Ramazan Şimşek'i oraya atadı. Bu da kayırmacılığın diğer bir örneği. Bu arada Hilmi Çolakoğlu 63 yaşında. Kendisine 5700 ek gösterge verilmek ve iki yıl görevde bulunmak üzere getirilmiştir. Yani üniversitemize yazık olmaktadır. Nitekim ODTÜ'nün akademik performans sıralamasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 101. sıraya düştüğü de görülmektedir. Rektör Semih Aktekin'in Eğitim fakültesinde ders vermediği halde oradan ders ücreti de aldığını biliyoruz. Türkiye'deki kurumların başına hiç alakası olmayan, liyakati olmayan isimler atanıyor" dedi.