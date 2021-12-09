Başkan Ay'dan Kapadokya Alan Başkanlığına veryansın

NEVŞEHİR(MHA) A ay içerisinde tamamlanması hedeflenen dükkan inşaatına karşı olduklarını belirten İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, "Söz konusu inşaat belediye tarafından ihale edilerek, 3 milyon TL bedelle ihale edilmiş. Burada belediye eliyle bir gecekondu mantığıyla inşaata başlanmış. Nevşehir'in en ücra köşelerindeki bağ evlerini yıkan Alan yönetimi ne yazık ki doğal sit alanı olan bu bölgeye bu inşaatın yapılmasına göz yummuş durumda. Kapadokya Alan Başkanlığını bu konuda kınıyoruz. Nevşehir'in doğal yapısını korumakla görevli olduğunu iddia eden Alan başkanlığı yönetimi adeta doğal güzelliklerimizi talan etmektedir. Bölgeyi adeta bir rantiye alanına çevirmiştir. Bölgeyi bir betona gömecek anlayışa devam edildiği görülmektedir. UNESCO tarafından dünya kültür mirasına alınan Kapadokya bölgemiz, Ürgüp'ümüz de yapılan bu yanlışa bir an önce dur denilmesi gerekmektedir" dedi.