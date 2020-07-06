Başkan Ay'dan iddialı açıklamalar

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisinin Türk Milliyetçiliğinden ve ülküsünden ayrıldığına değinen İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, bütün MHP'lileri İYİ Partiye dahil edeceği iddiasında da bulundu.

Ay, il kongresindeki konuşmasının bir bölümünde; ""MHP Türk Milliyetçiliğinden çıkmış ve ülküsünü terk etmiştir. Türk Milliyetçiliği, Türk Ülkücülüğü yolunda ve Türk Milletine hizmet yolunda taptaze bir arabayla İYİ Parti arabasıyla yola devam edeceğiz. Bütün MHP'lileri de bu yola dahil edeceğim. Hem MHP gençliğini, hem de eski yöneticilerini. İYİ Parti Nevşehir'in birinci partisi olacak çok yakında" ifadelerinde bulundu.