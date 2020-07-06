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Başkan Ay'dan iddialı açıklamalar
Hafta sonunda yapılan kongrede il başkanlığına seçilen İYİ Partinin yeni il başkanı Ömer Ay, oldukça iddialı sözleriyle dikkat çekti.
Nevşehir 06.07.2020, 16:14
Ay, il kongresindeki konuşmasının bir bölümünde; ""MHP Türk Milliyetçiliğinden çıkmış ve ülküsünü terk etmiştir. Türk Milliyetçiliği, Türk Ülkücülüğü yolunda ve Türk Milletine hizmet yolunda taptaze bir arabayla İYİ Parti arabasıyla yola devam edeceğiz. Bütün MHP'lileri de bu yola dahil edeceğim. Hem MHP gençliğini, hem de eski yöneticilerini. İYİ Parti Nevşehir'in birinci partisi olacak çok yakında" ifadelerinde bulundu.