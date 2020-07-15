Başkan Avcı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Başkan Avcı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen herkesin hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferidir.

O gece aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakteri vardır. Bizim milletimizin karakteri, gerçekten erdemlerle donatılmıştır.

Bu erdemlerden biri de, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür.

İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz Demokrasi Zaferi’mizdir.

Milletimizin refahını ve huzurunu, darbeyle başa geçmeyi düşünenlere terk edemezdik. İman gücümüz, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin verdiği güvenle darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

Üzerimizde hain emelleri olanların maşası olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı yaratmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine göz diktiler.

Fakat biz, millet olarak el ele vererek köprülere, havaalanlarına, açık meydanlara koşarak, bayrağımıza sahip çıktık.

Çanakkale’deki o asil ruhu, 15 Temmuz’da Türkiye’nin dört köşesinde yeniden gösterdik.

Aramızda ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki, Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir.

Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz. Bu vatan hepimizin. Vatanımızı seviyorsak, milletimizi seviyorsak işimizi iyi yapacağız.

Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi “VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR” düsturuna sahip olacağız.

15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum ve inşallah bu milletin böyle bir tehlikeyi bir daha yaşamaması temennisiyle hepinizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” dedi.