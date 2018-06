Başkan Atilla Seçen "Büyüyen Nevşehir, Güçlü Türkiye İçin Tabiki de Erdoğan"

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türk Milleti’nin 21. Yüzyılın Türk Asrı olabilmesi yolunda en büyük imtihanını, 24 Haziran Pazar günü kurulacak sandıklarda tüm dünya milletlerine vereceğini belirterek “ Her yönden büyüyen Nevşehir ve güçlü Türkiye için tercihimiz elbette Recep Tayyip Erdoğan ve onun Mecliste de güçlü olması yönünde olacaktır.” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 24 Haziran 2018 Pazar Günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin çok partili döneme geçişle birlikte, Adnan Menderes ve Turgut Özal ile bir dünya devleti olma yolunda emin adımlar atmasına karşın, bu köklü değişim çabalarının gelişmiş ve büyüyen bir Türkiye görmeye tahammül edemeyen dış güçler ile onların Türkiye’deki uzantılarının bir dizi hile, kumpas ve oyunlarıyla etkisiz hale getirildiğine vurgu yapan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ihtilal ve muhtıralarla bir dünya devleti olma heyecanını yıllar yılı bir tutku haline getiren büyük Türk Milleti’nin bu özlemini, 2002’den bugünlere kadar etkin şekilde ortaya koymaya çaba harcadığına işaret etti.

KAYNAKLARIMIZI KULLANARAK BÜYÜMEMİZİ İSTEMİYORLAR

Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde izlenen politikalar doğrultusunda, eğitimden sağlığa, bayındırlıktan enerji alanındaki çalışmalarla her alanda büyüyen ve gelişen bir düzeye ulaştığını dile getiren Belediye Başkanı Seçen “ Özellikle enerji alanı başta olmak üzere bir çok alanda kendi temel kaynaklarımızın etkin şekilde değerlendirmesini ciddi bir politika olarak belirleyen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gayret ve çabaları sonucunda ülkemiz, savunma sanayiinde dışa bağımlı yapıdan uzaklaşarak kendi yerli silahını, tankını, helikopterini yapabilir bir düzeye ulaşmıştır. İleriki süreçte savunma sanayimiz başta olmak üzere özellikle enerji kaynaklarının etkin değerlendirilmesi ile bu alanda da önemli potansiyelleri kullanabilen dünyanın belki de sayılı ülkelerden biri olacaktır. Türkiye’nin gerçek anlamda özüne dönmesinin kendilerinin ekonomik anlamda çöküntüsünü beraberinde getireceği düşüncesini benimseyen dış güçler ve onların içteki uzantıları, tarihin akışı sırasında yeniden rollerini oynamaya başlamışlar, öncelikli olarak FETÖ’nün uşakları tarafından MİT Başkanı’nın ifadeye çağrılması, e Muhtıra, AK Parti kapatma girişimi, 17-25 Aralık yargı darbesi, Gezi Olayları, Kobani olayları gibi bir çok gelişmeleri n mihmandarlığını yapmışlar ve sonunda 15 Temmuz hain darbe girişimleri ile , bizlerin yıllar yılı sahip olduğumuz kaynaklarımızla bir dünya devleti olma yönündeki kararlı çalışmalarımıza sekte uğratmaya kalkışmışlardır. FETÖ başta olmak üzere tüm dış mihraklar ile onların uzantıları sergiledikleri bu oyunlarla her dönemde derin bir hüsrana uğramışlar ve yüce rabbimizin izni, sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve aziz Türk Milleti’nin Reisi ile birlikte bir ve beraber olduğunu ortaya koyması ile ülkemize karşı geliştirilen her türlü oyun, sonuçsuz kalmıştır.” diye konuştu.

ÜLKEMİZE YÖNELİK OYUNLARI MİLLETİMİZ SANDIĞA GÖMECEKLER

her alanda büyüyen, gelişen ,kalkınan Türkiye’ye karşı güçlerin ortaya koyduğu kirli senaryoların da sona ermesi adına 24 Haziran seçimlerinin vazgeçilmez bir önem taşıdığına dikkat çekti. Seçen daha sonra şöyle konuştu: “ Ülkemizin gerek bölgesi ve gerekse de dünyada lider ülke olmasını istemeyenler öyle inanıyorum ki ilk kez kendi oylarımızla uygulamaya başlayacağımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sandığa gömüleceklerdir. Bunun için 24 Haziran seçimleri, ülkemizin geleceğinin daha aydınlık yarınlara yönelmesi için oldukça önem taşımaktadır. Türk Milleti’nin 21. Yüzyılın Türk Asrı olabilmesi yolunda en büyük imtihanını, 24 Haziran Pazar günü kurulacak sandıklarda tüm dünya milletlerine verecektir. Her yönden büyüyen Nevşehir ve güçlü Türkiye için tercihimiz elbette Recep Tayyip Erdoğan ve onun Mecliste de güçlü olması yönünde olacaktır . Aziz Milletimizin 21. Asra damgasını vurması adına yarın yapacağı tercih ,bir milat olacaktır. Yarın gerçekleştirilecek seçimlerin ülkemizde hayırlara vesile olmasını arzu ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. “