Başkan Atalay’dan ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler

Atalay, “Ülkemiz seçimlere hazırlanıyor. Her Siyasi Parti, hem cumhurbaşkanı adaylarını hem de milletvekilleri adaylarını seçtirebilmek için toplum önüne çıkıyor. Aslında her siyasi parti toplum önüne çıkıyor da denemez. Çünkü Vatan Partisi dışında her parti, neredeyse her gazete ve televizyon kanallarında kendine geniş yer bulabiliyor. Ancak basın- yayın kuruluşlarının üzerindeki büyük el, Vatan Partisinin basında yer almasına izin vermiyor ve bu gerçeği herkes fark ediyor. Bu durum biz Vatan Partililerin seçim çalışmalarını pek de engellemiyor. Çünkü devletten alınan milyon liralarla yapılan gürültülü, gösterişli gezenler ile gerçekleşmesi (daha önceki tutulmayan, hayalci sözlere dayanarak) mümkün gözükmeyen bol vaatlere halkımız pek de itibar etmiyor. Önümüzde gerçek ekonomik zorluklar ve ciddi dış tehditler var. Özetle: Dış ödemeler açığımız ekonomide depremlere işaret ediyor. Fabrika kapatmalar, işten atmalar, doların hızla yükselişi, piyasadaki durgunluk, fiyat artışları-zamlar ekonomik gündemin ana başlıklarıdır. Vatan Savaşımız devam ediyor. ABD ve İsrail'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde üzerimize sürdüğü bölücü ve yobaz terör örgütlerini temizleme harekatını kesin zafere ulaştırma hedefi önümüzde duruyor. ABD Bölücü Terör Örgütünü desteklemeye, eğitmeye ve silahla donatmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl 65 bin PKK'lıyı maaşa bağlayacağını dünyaya ilan ediyor. CİA şefleri Selahattin Demirtaş'ı "Kürt Mandelası" yapacaklarını ilan ediyorlar. HDP'yi Meclise sokma bu nedenle bir ABD projesidir. ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 26 Mart -05 Nisan 2018 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Türkiye’mizi hedef alan "Noble Dina" askeri tatbikatını yaptılar. Gene aynı ülkeler 08 Mayıs 2018 günü Kıbrıs'ta buluştular. Hedeflerinde, bizim Mavi Vatanımızı ve bölgedeki enerji kaynaklarımız ile Deniz kaynaklarımızı tehdit etme var.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik kargaşa çıkarma planları açık açık konuşuluyor. Tayyip Erdoğan yönetimi çıkmazdadır. Kendilerine "Millet İttifakı" diyen partiler de ülkemizin yüz-yüze geldiği gerçeklere hiç değinmiyorlar. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu ortamda gidiyoruz. Seçime katılan bu sorunlara çözümleri nedir? Kamuoyu önünde açıklamaları gerekmektedir. Vatan Partisi Ekonomik sorunlar için çözüm olarak, planlı ve kararlı bir üretim ekonomisine geçmeyi öngörmektedir. Borçlanma ekonomisi Türkiye’yi iflas noktasına getirdi. Vatan Partisi, Türkiye'nin doğal(yer altı, yer üstü) ve yetişmiş nitelikli insan gücü kaynaklarını kullanarak, ülkemizin de üretilebilen her şeyi kendimizin üretmesi konusunda kararlıdır. Çiftçimize, eğitim ve sermaye katkısı verilerek gereken destek sağlanacaktır. Üretilen ürünlerin iyi değerlendirilmesi israfın önlenmesi kaçınılmazdır. Her boyutta ki sanayimiz desteklenecektir. Özelleştirmelere son verilecek ve karma ekonomi modeline geçilecektir. Bir de Yolsuzluk Mahkemeleri kurularak hortumlamalara son verilecektir. Dış tehditlere karşı zafer, Güçlü Ordu, Güçlü Güvenlik Güçlü Türkiye Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek ve İktidarı döneminde kazanılacaktır. Bunun için: Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneksel örgütlenme modeline yeniden dönülecektir. Askeri Eğitim ve Sağlık Kurumları yeniden açılacaktır. Bizi hep sırtımızda vuran NATO'dan çıkılacaktır.

Vatan Partisi İktidarında, İran, Irak ve Suriye ile işbirliği yapılarak, Kandil'e beyaz bayrak çektirilecektir” ifadelerinde bulundu.