'Başkan Arı’yı kınıyorum'

NEVŞEHİR(MHA) Bir şehrin gelişmişliğinin yeşil alanlarıyla da ortaya çıktığını hatırlatan CHP İl Başkanı Gülmez, “Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı’nın bir konuya açıklık getirmesini istiyorum. Belediye Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında çok sayıda ağaç sökülmüş. Yeşil alanlarımız bir şehrin gelişmişliğinin de göstergesi durumunda. Güzelim çınar ağaçları ne oldu?. Hiçbir sivil toplum kuruluşu bu konuyu gündeme getirmedi. Ağaçlarımız bir şehrin akciğeri ve gelişmişliğidir. Sayın Belediye Başkanı o ağaçlar ne kadar büyük emeklerle yetiştirilmiştir. Bilginiz vardır herhalde. Biz ağaçları kesmeyi değil, yeniden yeşil alanlar yaratmak istiyoruz şehrimizde. Bu nedenle ben belediye başkanımızın yaptığı işi kınıyorum” dedi.