Başkan Arı’ya tebrik ziyaretleri sürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Ramazan Arı, çeşitli kurum, sivil toplum örgütü ve dernek yöneticilerinin tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanı seçilmesinden dolayı kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen çeşitli kurum, sivil toplum örgütü ve dernek yöneticilerini ayrı ayrı makamında kabul etti.

Misafirleri ile bir süre sohbet eden Arı, başarı dilekleri için teşekkür etti.

Arı’yı bugün ziyaret edenler arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi Cemal Çarboğa, Polis Akademisi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yücel Yiğit, Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Öz ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları yer aldı.